Ad Ercolano sport e divertimento: sabato 24 settembre tutti in bike con il RAF EVENT

Sport, condivisione, divertimento e promozione di un corretto stile di vita: tutto questo è il RAF EVENT, la kermesse sportiva organizzata da Matteo Sordelli e Giovanna Izzo della MG Fit and Cycling che avrà luogo sabato 24 settembre 2022 nell’incantevole cornice dello Swimming Club Punta Quattroventi di Ercolano.

Una giornata di sport in riva al mare, per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno all’insegna del sempre valido motto “mente sana in corpo sano”.

Due le discipline proposte: si parte alle 15.00 con una lezione di Group Sparring con la presenter nazionale Accademy IBFF® (Italian Boxing & Fitness Federation) Giusy Ventura; a seguire, dalle 17.00 alle 20.00 si monta in sella alle bike per tre ride di Indoor Cycling, disciplina che unisce all’allenamento di base la preparazione e le tecniche del ciclismo al ritmo di musiche coinvolgenti ed emozionanti. Si pedala tutti insieme, condividendo la fatica, il sudore ma anche le soddisfazioni dello sforzo fisico.

A condurre le ride in collaborazione istruttori Group Cycling® e Spinning® di fama nazionale, che pur appartenenti a organizzazioni federative solitamente in competizione condividono iniziative come questa che promuovono sport e benessere: in team teach apriranno alle 17.00 Pasquale Feola e Dino Pozzuoli, a seguire alle 18.30 Giovanna Izzo e Giusy Ventura, infine alle 20.00 Matteo Sordelli.

Attività per tutti e alla portata di tutti, perché settembre è il mese giusto per iniziare ad amarsi ed adottare uno stile di vita corretto, in cui non può assolutamente mancare l’attività fisica, che se praticata regolarmente migliora lo stato di salute psicofisico riducendo i rischi di molte patologie.

Radio ufficiale e media partner la neonata digital radio AudioLive FM che racconterà l’intero evento in diretta con le voci di Ivan Fedele e Rosanna Astengo che intervisteranno i protagonisti e i riders, a partire dalle 16.00, rompendo il ghiaccio con il format “Cascionissima” che ripropone le canzoni “del cascione” per l’occasione scelte dagli ospiti presenti; chi non potrà esserci fisicamente ma non vuole rinunciare allo sport potrà pedalare seguendo la diretta radiofonica sul sito www.audiolivefm.it e sull’app gratuita AudioLive FM disponibile per smartphone e smartspeaker.

PROGRAMMA ALLENAMENTI

ORE 15:00 Allenamento di GROUP BOXING/SPARRING condotto da Giusy Ventura Presenter IBFF e da Ivan Esposito IBFF Instructor.

ORE 17:00 RAF EVENT RIDE condotta in Team Teach da Pasquale Feola GC® Black Level Instructor e da Dino Pozzuoli Spinning® Star 3 Level Instructor.

ORE 18:30 RAF EVENT RIDE condotta in Team Teach da Giusy Ventura GC® Grey Level Instructor e da Giovanna Izzo GC® Yellow Level Instructor.

ORE 20:00 RAF EVENT RIDE condotta da Matteo Sordelli GC® Grey Level Instructor.

Per informazioni e iscrizioni:

Email: [email protected]

tel. 3463967431 (Matteo)

tel. 3392708024 (Giovanna)