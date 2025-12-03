Renault 5 E-Tech Electric: a Douai quota 100.000 unità prodotte

(Adnkronos) – La Renault 5 E-Tech Electric supera un traguardo simbolico che certifica l’impatto del progetto e la capacità industriale del polo Ampere ElectriCity. Nello stabilimento di Douai, nel Nord della Francia, sono infatti uscite dalla linea 100.000 Renault 5 E-Tech Electric in appena quindici mesi, un ritmo produttivo che conferma l’interesse crescente verso la compatta elettrica e la solidità del modello industriale scelto dal Gruppo.

La Renault 5 E-Tech Electric, eletta “Auto dell’anno 2025”, continua a imporsi come riferimento del segmento B a zero emissioni in Europa grazie a una gamma articolata, cinque allestimenti, tre livelli di potenza e due taglie di batteria. Un mix che ha permesso alla Renault 5 di conquistare sia il pubblico privato sia i mercati che puntano su un’elettrificazione accessibile.

Il ritmo produttivo raggiunto da Douai è sostenuto da tre turni giornalieri e da una linea capace di assemblare sei modelli differenti, tra cui Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric, Alpine A290 e Nissan Micra.



Una struttura pensata per concentrare competenze, fornitori e logistica entro un raggio ridotto, così da rendere il processo più efficiente e competitivo. È un approccio che valorizza il Made in France e rafforza la strategia del Gruppo, orientata alla creazione di un ecosistema locale dedicato alla mobilità elettrica.

Parallelamente, la Renault 5 E-Tech Electric continua a estendere la propria presenza sui mercati: è stabilmente al vertice del segmento in Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, mentre ha appena debuttato in Turchia, Israele e Marocco, con nuove aperture previste nel 2026.

Da gennaio 2026 la gamma introdurrà ulteriori dotazioni: la funzione One Pedal, utile per la guida urbana grazie alla frenata rigenerativa potenziata; un sistema avanzato di monitoraggio dell’attenzione del conducente basato su telecamera interna; e una nuova offerta dati che garantirà connettività costante per le app di bordo.

