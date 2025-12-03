Aggiornamento gamma BMW Motorrad 2026: colori, allestimenti e novità

(Adnkronos) – Nel 2026 la gamma BMW Motorrad si presenta con un pacchetto di aggiornamenti pensato per rendere ancora più personale l’esperienza di guida. Colori inediti, dotazioni riviste e una selezione di equipaggiamenti dedicati ampliano le possibilità di configurazione su diversi modelli, dalle regine del viaggio alle sportive e agli scooter urbani. Un intervento mirato, che valorizza il carattere di ogni proposta senza stravolgerne la filosofia.

La BMW R 1300 GS, riferimento del segmento adventure, introduce la variante Trophy con una combinazione cromatica che unisce White Aluminum Matt metallic e Racingblue metallic, una scelta pensata per chi cerca un look più tecnico e deciso.

La versione R 1300 GS Adventure affina invece la sua dotazione: l’estensione dei paramani confluisce nel Pacchetto Touring, mentre il Paramotore Enduro diventa parte integrante del Pacchetto Enduro Pro, ampliando la protezione nei percorsi più impegnativi.

La BMW S 1000 XR aggiunge al suo elenco optional la porta USB compresa nel Pacchetto Dynamic e introduce la nuova livrea Sage Green metallic per la versione Sport, mentre il colore Gravity Blue metallic esce dal listino. Anche la famiglia GS di media cilindrata si aggiorna: la F 900 GS propone la versione Passion in Snapper Rocks Blue Matt metallic, e la variante Trophy in una configurazione tricolore Racingblue metallic, Lightwhite uni e Racingred uni, con telaio posteriore in tinta Racingred.

Capitolo scooter: la BMW C 400 GT si distingue con la nuova versione Exclusive in Blue Ridge Mountain metallic abbinata a cerchi oro, mentre il C 400 X debutta nell’allestimento Rugged con verniciatura White Aluminum Matt metallic e cerchi neri.

