Mitsubishi Motors, tutto è pronto per il lancio di un nuovo veicolo elettrico a batteria

Mitsubishi Motors ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo modello 100% elettrico per il mercato nordamericano, previsto per l’estate 2026. Si tratta di un tassello fondamentale all’interno della strategia di rilancio a lungo termine denominata Momentum 2030, che punta a introdurre un modello inedito o aggiornato ogni anno fino al 2030. Il futuro veicolo elettrico sarà frutto della collaborazione con Nissan, partner storico dell’Alleanza, e deriverà direttamente dalla prossima generazione della Nissan LEAF. Sarà commercializzato in Stati Uniti e Canada, affiancandosi al Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, ancora oggi tra i SUV ibridi plug-in più diffusi a livello globale. Con questa mossa, Mitsubishi Motors North America rafforza la propria visione strategica per il mercato statunitense, confermando l’impegno verso un’offerta che combini motori termici, soluzioni ibride ed elettriche per soddisfare ogni esigenza di mobilità. "Negli Stati Uniti stiamo vivendo una fase di crescita entusiasmante", ha dichiarato Mark Chaffin, presidente e CEO di Mitsubishi Motors North America. "Momentum 2030 non è solo un piano aziendale: è un impegno collettivo che coinvolge il nostro team, la rete vendita e la clientela. L’introduzione di questo nuovo veicolo elettrico rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile e competitivo".

Secondo quanto anticipato dall'azienda, ulteriori dettagli relativi a nome, design, scheda tecnica, prezzi e tempistiche di lancio saranno rilasciati prossimamente. Il piano Momentum 2030 si fonda su quattro pilastri chiave: • elettrificazione progressiva della gamma • espansione e rinnovamento dell'offerta prodotti • evoluzione del modello di vendita al dettaglio • Crescita della rete e incremento delle vendite. Mitsubishi punta così a consolidare la propria presenza in America, con un approccio tecnologico diversificato e in linea con i nuovi scenari della mobilità.