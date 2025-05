OMODA 9 Super Hybrid: il SUV di lusso debutta in Italia

(Adnkronos) –

OMODA & JAECOO introducono nel mercato italiano il nuovo OMODA 9 Super Hybrid, SUV plug-in top di gamma che unisce potenza, lusso e autonomia da primato. Con una potenza di sistema pari a 537 CV e 650 Nm di coppia, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Il powertrain ibrido di OMODA 9 Super Hybrid è composto da un motore benzina 1.5 TGDi abbinato a tre unità elettriche, con un’autonomia complessiva superiore a 1.100 km e consumi WLTP ridotti a 1,7 l/100 km. La batteria da 34,46 kWh garantisce fino a 145 km di percorrenza in modalità 100% elettrica nel ciclo combinato, che salgono a 181 km in ambito urbano. Il pacchetto Premium comprende interni in pelle Nappa certificati senza formaldeide, sedili anteriori elettrici ventilati, riscaldati e con funzione massaggio, posteriori reclinabili e anch’essi ventilati e riscaldati, oltre a un impianto audio SONY da 14 altoparlanti con speaker nei poggiatesta. Completano l’equipaggiamento il tetto panoramico Skylight, l’AR-HUD con realtà aumentata, doppi schermi da 12,3", Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore bi-zona con filtro PM2.5, telecamere a 540° con visione “trasparente” e sistema di parcheggio autonomo. Presenti più di 30 sistemi ADAS di ultima generazione.

OMODA 9 Super Hybrid è coperto da una garanzia di 7 anni o 150.000 km, 8 anni su batteria e motori elettrici, 12 anni contro la corrosione passante e 3 anni sulla verniciatura.