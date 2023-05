Dove prendere casa ad Afragola

Afragola è un incantevole comune italiano di poco più di 60000 abitanti che fa parte della città metropolitana di Napoli, in Campania. Puntellato di interessanti edifici storici, civili, religiosi e persino di siti archeologici che vale la pena scoprire, è anche un posto in cui affittare un appartamento e vivere abbastanza tranquilli. Ma dove conviene farlo in questa realtà?

Perché proprio Afragola

Se il desiderio è quello di non allontanarsi troppo dal centro di Napoli, ma godere di maggiore tranquillità ed economicità, Afragola è la soluzione, sia per gli acquisti che per gli affitti. Gli immobili da queste parti hanno prezzi decisamente più abbordabili del capoluogo campano, e diverse sono le occasioni per gli interessanti.

Ciò non toglie che prima di tutto vale sempre la pena saperne di più sui quartieri della località di interesse, in modo da trovare case in affitto ad Afragola che possano accontentare tutte le esigenze.

I quartieri di Afragola

Ad Afragola il centro storico è il cuore pulsante della città, uno dei migliori quartieri in cui prendere una bella casa in affitto. Come è però possibile immaginare, in questa zona i prezzi sono un po’ più alti rispetto alla media locale, pur rimanendo accettabili se paragonati a moltissime altre località del nostro Paese.

La scelta è ampia: ci sono villette indipendenti con giardino, appartamenti di varia metratura e persino case tipiche. Tra le altre cose, il centro storico è ben e curato.

Per essere più precisi e decisi nella scelta del luogo dove affittare l’immobile, sappiate che per centro storico di Afragola si intende quella parte della città compresa tra i quartieri di Santa Maria, San Giorgio, Rosario, Ciampa e Casavico, con estremi via Alcide De Gasperi (nord), Corso Garibaldi (sud), le vie Giovanni Ciaramella e Dario Fiore (ovest) e le vie Pietro Casilli e San Giovanni

Un po’ più complessa è la situazione presso il rione Salicelle poiché purtroppo, a causa delle diverse criticità che presenta, ha bisogno di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Non a caso è chiamato anche il “quartiere degli invisibili” e, per chi non lo sapesse, c’è un motivo ben preciso: oltre 7.000 abitanti non hanno nome e di fatto sono inesistenti.

Un problema che persiste da decenni e che dovrebbe essere risolto con urgenza, ma purtroppo nessun tentativo sembra avere successo. Certo, si può sempre affittare un appartamento, ma in generale al momento farlo da queste parti è sconsigliato, anche per la presenza di tassi di criminalità più elevati rispetto ad altre zone della città.

Alla luce di tutto ciò, Afragola è un comune periferico del napoletano che vale la pena prendere in considerazione se non si vuole spendere troppo e se si desidera “scappare” dal caos cittadino di una gigantesca città come Napoli.

Le case in affitto, così come quelle in vendita, hanno dei prezzi competitivi e più o meno adatti alle tasche di tutti. Senza dimenticare che è abbastanza ben collegata con la stessa Napoli e che ci sono scuole e tutti i servizi che possono essere utili anche alle famiglie.

Immagine CC-BY-SA 3.0 by Danielevincenzo