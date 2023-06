RITORNA DA MERCOLEDÌ 7 GIUGNO LA RASSEGNA “YOUNG SYMPHONIA” DI LUNA DI SETA A POMIGLIANO D’ARCO

Dopo le oltre trenta repliche della scorsa stagione, ritorna da mercoledì 7 giugno, alle ore 19.30, nel “Centro Giorgio La Pira” a Pomigliano D’Arco (Na), la rassegna di musica classica “Young Symphonia 2023 – Spring Edition”, organizzata dall’associazione Luna Di Seta per tutti i mercoledì del mese giugno, alla stessa ora (ad ingresso gratuito). Il M° Lucio Matarazzo, docente al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino e vincitore della prestigiosa chitarra d’oro consegnata dall’International Guitar Convention di Alessandria, sarà l’unico senior presente in rassegna e concluderà gli appuntamenti in compagnia del giovane M° Giovanni Masi.

Di seguito le date previste dal calendario:

7 giugno – Quartetto di clarinetti composto dai M°: Emanuele Palomba, Lucia Di Casola, Sabrina Vito e Gabriele Beneduce.

14 giugno – Chitarra in solo con il M° Nino D’Amico.

21 giugno – Trio di fiati (clarinetto, fagotto e corno francese) composto dai M° Antonio Puzone, Alfonso Valletta e Simona Amazio.

28 giugno – Duo di chitarra con i M° Giovanni Masi e Lucio Matarazzo.