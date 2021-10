Cure dentali low cost e alta qualità dei servizi, da Taranta Fly Travel nuovi pacchetti vacanze per l’Albania

Problemi ai denti? Corri in agenzia viaggio. L’idea l’ha avuta Florinda Giuri, titolare dell’agenzia Taranta Fly Travel di Aradeo (Lecce): un pacchetto all inclusive per chi sceglie di sottoporsi a cure odontoiatriche in Albania, approfittando dell’alta qualità dei servizi e dei prezzi decisamente abbordabili. Il pacchetto comprende volo, hotel, intervento in una clinica specializzata, accompagnamento e assistenza 24 ore su 24. L’iniziativa è stata lanciata nei giorni scorsi, in concomitanza con il mese della prevenzione dentale. E ha già riscosso un notevole successo.

Classe 1973, imprenditrice da un decennio nel settore viaggi e vacanze, già consigliere comunale, fondatrice ed ex presidentessa della Pro Loco di Aradeo, da sempre attiva nel sociale, Florinda Giuri dopo aver organizzato un soggiorno a Tirana per un familiare che necessitava di cure dentistiche, ha pensato bene di esporre nella vetrina della sua agenzia, accanto alle crociere e alle vacanze ai Caraibi, anche dei pacchetti-vacanze per la salute dentale in Albania. E le richieste sono arrivate da tutta la provincia.

“In Italia – spiega Florinda – i costi delle cure dentistiche sono proibitivi. Ecco perché gli italiani che scelgono di recarsi all’estero, soprattutto in Albania, sono sempre più numerosi. In alcuni casi, le stesse cure o lo stesso intervento, con gli stessi materiali, possono arrivare a costare anche il 70% in meno. È un risparmio notevole che ripaga abbondantemente i costi (peraltro anch’essi contenuti) del viaggio e del soggiorno all’estero. Così abbiamo pensato con la Taranta Fly Travel di inserirci in questa nicchia di mercato che abbina cure odontoiatriche e vacanze, offrendo un servizio più accurato ai nostri clienti per differenziarci da altri operatori”.

Il servizio di Taranta Fly Travel punta soprattutto sulla trasparenza dei costi e sull’assistenza alla persona. “I clienti recapitano in agenzia gli esami medici e radiologici richiesti – afferma Florinda – Li spediamo a una clinica odontoiatrica di Tirana di nostra fiducia che ci garantisce la massima serietà e qualità. In pochissimo tempo lo staff medico invia un prospetto con il tipo di intervento da eseguire, i materiali che saranno impiegati e i relativi costi. A quel punto organizziamo il viaggio, che può variare per ciascun cliente in base alle sue esigenze specifiche”.

Accoglienza in aeroporto, hotel di alta qualità, un accompagnatore negli spostamenti da e per la clinica, assistenza medica costante prima e dopo gli interventi, ristoranti e tour organizzati: al paziente-turista non si fa mancare nulla. Nel tempo libero, infatti, può godersi la vacanza in totale relax, calarsi nella vita della colorata capitale albanese, centro di cultura, arte e intrattenimento, oppure visitare Durazzo, località balneare sull’Adriatico a 40 km dalla capitale, per vivere un’esperienza autentica che vada oltre le cure mediche.

Del resto, i punti di forza del turismo della salute dentale in Albania sono noti: costi inferiori all’Italia e tra i più bassi in Europa; vicinanza geografica; frequenti collegamenti navali e aerei; alta professionalità; personale medico laureato o specializzato nelle università italiane. Senza dimenticare relax, mare e divertimento.