Scuola di musica Madville, al via nuovi corsi per i dieci anni di attività

La scuola di musica Madville, fondata e diretta da Ruggero Ruggieri, festeggia dieci anni di attività. Un anniversario importante: non un traguardo in sé ma l’occasione per fermarsi a tracciare un bilancio dei risultati ottenuti prima di riprendere con rinnovato entusiasmo il cammino verso nuove sfide.

Sono trascorsi dieci anni da quando il bassista salentino degli STASI, gruppo rock in cui la canzone politica si sposa con la musica elettronica, dopo aver calcato i palchi italiani e stranieri, decide di realizzare un sogno che coltiva da tempo: aprire una scuola di musica a Roma. Non una scuola qualsiasi per “sfornare” dei bravi esecutori capaci di leggere ed eseguire uno spartito musicale in maniera omogenea, ma una scuola in grado di esaltare le diversità, lo stile, il gusto, la personalità e le caratteristiche che rendono unico ciascun allievo. Un vivaio, insomma, dove coltivare e sviluppare le potenzialità di ognuno, indicandogli la strada più adatta alla realizzazione delle sue aspirazioni, sia amatoriali che professionali nel mondo della musica.

Per fare tutto ciò occorreva una buona dose di coraggio e ambizione e un pizzico di follia. Nasce così Madville che in breve si afferma come una delle realtà più importanti nel panorama della formazione e della produzione musicale a Roma e dintorni. Dieci anni di intensa attività didattica, numerose collaborazioni con scuole della capitale per laboratori e band di istituto, oltre un centinaio di serate dal vivo organizzate nei locali della capitale con il coinvolgimento diretto degli allievi, decine di inediti prodotti, migliaia di studenti e giovani artisti che grazie ai corsi hanno potuto sviluppare il loro talento e la loro creatività: sono questi i numeri della scuola di musica Madville.

Da quest’anno Madville, oltre ai corsi base e ai tradizionali corsi (canto, coreutica, chitarra moderna, batteria, basso elettrico, pianoforte e tastiere, violino, sax, tromba, flauto traverso, violoncello) e ai laboratori (coro e armonizzazioni, songwriting, ear training & stile, solfeggio e armonia), propone quattro nuovi corsi speciali: contrabbasso per bambini con meno di 10 anni; utilizzo degli effetti per chitarra; corsi per ragazzi con disabilità (legge 104/1992); canto distorto (growl e scream).

La scuola di musica Madville è anche ente certificatore per gli innovativi esami Trinity Rock & Pop che forniscono ai musicisti l’opportunità di ottenere i relativi titoli eseguendo canzoni scelte e arrangiate nei generi rock e pop.