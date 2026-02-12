Comunicato stampa pendolari Circumvesuviana. Nuova giunta, vecchie abitudini?

I pendolari vesuviani il mese scorso hanno chiesto un incontro urgente all’assessore regionale ai trasporti on. Mario Casillo per un confronto sulla situazione critica delle linee vesuviane.

Dal responsabile regionale dei trasporti, dopo le tante dichiarazioni, i comitati attendevano fiduciosi almeno un cenno, una risposta anche interlocutoria alla richiesta inviata, purtroppo a tutt’oggi non è seguito nessun riscontro. L’offerta di Eav sulle linee vesuviane peggiora di giorno in giorno, e le varie sospensioni del servizio ferroviario per i test dei treni nuovi, esaspera ancora di più i viaggiatori. ” Perché non farli di notte? ” Eav continua nella sua discutibile gestione e sembra che la politica regionale non riesca a porre freno o quantomeno mettere giù un cronoprogramma vero con date certe per uscire da queste sabbie mobili.

I pendolari da quindici anni portano avanti la battaglia in difesa del diritto alla mobilità e dello sviluppo e crescita di tutti i territori serviti dalla linee vesuviane, rinnovano la richiesta di incontro urgente con l’assessore regionale ai trasporti Mario Casillo e estendono la stessa al presidente Roberto Fico.

I pendolari chiedono risposte e rispetto! Non è più tempo di annunci, ma di atti concreti.

Enzo Ciniglio portavoce gruppo facebook NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA Salvatore Ferraro portavoce gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA-EAV Marcello Fabbrocini presidente comitato civico A Cifariello Ottaviano Salvatore Alaia presidente comitato civico E (A) Vitiamolo Sperone