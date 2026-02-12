News

Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in Ucraina

by Adnkronos
(Adnkronos) – E’ stato “squalificato” l’atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito per indossare un casco che onora gli atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Lo ha detto un portavoce del Comitato olimpico ucraino all’agenzia Afp. Il Comitato Olimpico Internazionale aveva offerto a Heraskevych la possibilità di gareggiare indossando una fascia nera al braccio, ma lui ha confermato la sua intenzione di gareggiare solo indossando il casco commemorativo. Per questa ragione l’organismo olimpico ha deciso di escluderlo dalla competizione. 

milano-cortina-2026

