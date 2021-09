Open Day al Nando Ranch per scoprire il mondo dell’equitazione

Domani 10 settembre al Nando Ranch, maneggio sito a Casandrino a via Campo dei Fiori 1, ci sarà un’interessante giornata in collaborazione con il brand palermitano di abbigliamento per equitazione M Breeches (https://www.mbreeches.it/) nella sua prima tappa in Sud Italia; dalle 9 sarà possibile provare ed acquistare l’abbigliamento tecnico con due piacevoli novità: tutti coloro che proveranno un capo riceveranno un gadget e colore che acquisteranno parteciperanno a un photoshooting del fotografo Emmanuele Leto.

Durante la giornata sarà possibile fare delle prove gratuite a cavallo a cura degli istruttori del Nando Ranch e dalle 18 si darà il via allo Spritz Party presso il bar del maneggio.

Dalle 18.30 in poi si potrà assistere a uno spettacolo di equitazione nel campo da dressage:

Presentazione dei cavalli, delle amazzoni e dei cavalieri del Nando Ranch

Spettacolo montato e in libertà di Inga Ruggin con il suo Glorioso (ne trovate un esempio qui) assolutamente da non perdere

Dimostrazione di dressage di monta inglese e monta americana

Emozionante spettacolo di volteggio acrobatico di Ottavio Spezzacatena (qui un video)

Durante tutta la giornata, sarà possibile acquistare panini alla piastra presso il bar della struttura.

L’ingresso alla giornata è gratuito, il parcheggio è interno e gli istruttori e gli allievi del maneggio saranno a disposizione dei visitatori per presentarvi i loro amici a quattro zampe e per qualsiasi chiarimento su questo magnifico sport.

Contatti:

Nando Ranch – Via Campo dei Fiori 1, Casandrino (https://goo.gl/maps/smH5krC6csbuUkwFA)

Telefono / Whatsapp: 328 624 9938

Facebook: https://www.facebook.com/nandoranch/

Instagram: https://www.instagram.com/nando_ranch/

In foto: Elisabetta Granato su Winchester, foto di Pasquale Daniele (Fotorama)