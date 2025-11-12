‘Zootropolis 2’, da Del Piero a Max Angioni: tutte le celebrità nel cast vocale del film Disney

(Adnkronos) –

Max Angioni e Matteo Martari si uniscono al cast delle voci del film Disney ‘Zootropolis 2’. Il primo presta la sua voce al serpente Gary De’Snake, un dolce e adorabile – e super velenoso – serpente con una missione: riabilitare il buon nome della sua famiglia risolvendo un mistero che affligge Zootropolis da decenni. Mentre il secondo al Sindaco Brian Winddancer, un attore entrato in politica, uno stallone carismatico ma sprovveduto che sogna di essere eroico come i personaggi che un tempo interpretava in televisione. Nel film anche Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio, che prestano le loro voci agli Zebros, Max Mariola con il suo cameo, sarà la voce di Capo Chef, e la psicoterapeuta Stefania Andreoli invece presterà la sua voce alla Dottoressa Fuzzby, un’adorabile quokka (un piccolo marsupiale australiano), una terapeuta animale che aiuta Judy e Nick a risolvere alcuni problemi relativi alla loro nuova collaborazione.

L’annuncio delle nuove voci arriva dopo quello su Michela Giraud, che sarà la voce di Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, ‘Squame e Trame del Mistero’, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano. In ‘Zootropolis 2’, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre, vedremo anche il ritorno di Ilaria Latini e Alessandro Quarta. Latini presta la sua voce a Judy Hopps che ha realizzato il suo sogno di diventare la prima coniglietta poliziotta di Zootropolis ed è determinata a dimostrare che lei e il suo partner, l’ex truffatore Nick Wilde, possono essere il miglior team della polizia. Quarta a Nick Wilde, un ex truffatore che è recentemente diventato la prima volpe poliziotto di Zootropolis. Ma anche se lui e la sua partner Judy Hopps hanno risolto il caso più importante della città, Nick si accorge di avere ancora molto da imparare sul lavoro di squadra. Tornano anche Leo Gullotta (voce di Mr. Big), Frank Matano (voce di Duke Donnolesi), Paolo Ruffini (voce di Yax) e Nicola Savino (voce di Flash).

Nel nuovo film d’animazione ‘Zootropolis 2’, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.

Del cast vocale fanno parte anche: Simone Crisari (voce di Pawbert Lynxley), Gianni Giuliano (voce di Milton Lynxley), Roberto Fidecaro (voce del Capitano Bogo), Ilaria Stagni (voce dialoghi di Gazzelle), Gabriele Patriarca (voce di Clawhauser), Roberta Greganti (voce di Bonnie Hopps), Vittorio Guerrieri (voce di Stu Hopps), Davide Perino (voce di Cattrick Lynxley), Elena Perino (voce di Kitty Lynxley), Stefania Cangemi (voce di Fru Fru), Stefano Annunziato (voce dell’Agente Mchorn), Alessandro Ballico (voce di Finnck) e Matteo Martinez (voce di Buzz Shedley).

