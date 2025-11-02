News

Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf

by Adnkronos
(Adnkronos) – Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad (cemento, montepremi 15 milioni di dollari). Nel match inaugurale del gruppo intitolato a Steffi Graf l'azzurra, numero 8 del mondo, cede alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking Wta con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 10 minuti.  
