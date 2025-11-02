“Pianificava grave attentato jihadista in Germania”, arrestato un uomo a Berlino

(Adnkronos) –

Arrestato in Germania un uomo che stava pianificando un grave attacco contro lo Stato tedesco motivato da convinzioni jihadiste. Lo ha dichiarato un portavoce della procura di Berlino, spiegando che sono state sequestrate attrezzature idonee a fabbricare una bomba. La polizia lo ha arrestato nel quartiere di Neukölln a Berlino della capitale tedesca nella giornata di ieri, e oggi dovrebbe comparire in tribunale. Il portavoce della procura non ha fornito ulteriori dettagli sul possibile obiettivo dell'attacco pianificato. Secondo il tabloid Bild, l'obiettivo sarebbe dovuto essere una località di Berlino. Il portavoce ha aggiunto che per effettuare l'arresto è stata dispiegata un'unità della Squadra operazioni speciali (Sek) della polizia, che solitamente entrano in azione pesantemente armate.

