Victoria Cabello, la stoccata a Michele Morrone dopo Belve: “Un cane”

(Adnkronos) – "Come attore è un cane". Così Victoria Cabello ha commentato la polemica scoppiata negli ultimi giorni, dopo l'intervista rilasciata da Michele Morrone a 'Belve'. La conduttrice, in occasione di un incontro con Roberto Bolle, ha detto la sua sulle capacità attoriali del 34enne, che a Francesca Fagnani aveva dichiarato di considerarsi il secondo miglior attore italiano, dopo Alessandro Borghi. Durante un incontro con gli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la conduttrice Victoria Cabello ha intervistato la star della danza Roberto Bolle e la chiacchierata è stata anche un'occasione per commentare le dichiarazioni di Michele Morrone rilasciate a Belve. Come mostrato in un filmato che circola sui social, la conduttrice si rivolge a Bolle: "Quindi attore… ma bravo come quello che era da Francesca Fagnani a Belve e che ha detto che è più bravo di tutti?", ha ironizzato. "Che ha detto che forse solo Borghi viene dopo di lui", ha aggiunto chiedendo al pubblico presente in aula di aiutarla a ricordare il cognome. "Morrone?" ha suggerito Bolle. "Ah l'hai visto anche tu? Sei più o meno bravo di lui? Secondo me lui è un cane. Però è una mia personalissima interpretazione", ha detto Cabello suscitando le risate del pubblico e del ballerino Bolle. Nell’intervista a Belve, Michele Morrone aveva dichiarato, senza mezzi termini, che in Italia "è difficile che qualcuno di quelli che si sentono grandi si possa sentire grande anche con me". Incalzato da Francesca Fagnani, alla domanda su tre attori italiani più bravi di lui, aveva risposto: "Solo Alessandro Borghi". E sui tre peggiori? "Quasi tutti".

Parole che hanno scatenato una serie di polemiche social e che hanno spinto l'attore a intervenire nuovamente sui social, scagliandosi contro il "circoletto italiano": "Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei diversi", aveva detto. —[email protected] (Web Info)