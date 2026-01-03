Verissimo, Martina Stella e la separazione da Andrea Manfredonia: “Matrimonio affollato”

(Adnkronos) –

Verissimo oggi ha riproposto l’intervista di Martina Stella, dove l’attrice ha parlato della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. “È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male”.

“Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita – ha detto con gli occhi lucidi – ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto”. L’attrice era legata ad Andrea Manfredonia dal 2015, e nel 2021 sono diventati genitori del piccolo Leonardo.

Martina non ha parlato apertamente di un tradimento, ma ha lasciato intendere che lo fosse definendolo “un matrimonio un po’ affollato”: “Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini”. Martina Stella ha scelto se stessa: “A volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità”.

Oggi Martina dedica la sua vita al lavoro e ai suoi due figli. L’attrice è mamma anche di Ginevra, avuta nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini: “Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure”.

