Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In

Tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù scoppia la pace a Domenica In oggi 11 gennaio 2026. La showgirl e la madre si sono riconciliate ‘ufficialmente’ nel salotto di Mara Venier, dove in passato erano andate in scena la precedenti puntate della saga familiare. L’incontro di oggi è anche l’occasione per fare il punto sul processo relativo alla truffa che Gianna Orrù, oggi 88enne, ha subìto tra il 2018 e il 2019. In un anno e mezzo, la donna ha versato oltre 335mila euro ad un soggetto che prometteva vantaggiosi investimenti. L’uomo è stato condannato in primo grado ad un anno, con pena sospesa, per truffa aggravata.

“Si va verso la prescrizione per l’inchiesta penale, da lui non si vedrà mai una lira”, dice Orrù. “Non ho visto un soldo, questa persona non ha fatto un giorno di carcere e mi dicono che stia lavorando. Posso essere soddisfatta? No. Ho buttato 7 anni della mia vita e non abbiamo ancora finito, c’è un altro processo per calunnia aggravata per quello che ha detto di me”, aggiunge.

Orrù è stata un punto di riferimento costante per la carriera della showgirl. “Non sono pentita di aver seguito tutta la carriera di mia figlia, ma non lo rifarei nello stesso modo. Non bisogna annullarsi, anche se c’è senso di responsabilità per una figlia”, dice la mamma di Valeria Marini. “Avrei dovuto essere una madre meno presente e occuparmi più di me stessa”.

