News

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio, finisce tra le polemiche per l’espulsione del tecnico viola Paolo Vanoli. L’allenatore è stato inizialmente ammonito dall’arbitro Massa dopo aver calciato via il pallone in seguito a un fallo di un suo giocatore sul centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers (episodio segnalato dal quarto uomo e poi punito). Da lì le proteste decise e il cartellino rosso del direttore di gara all’allenatore della Fiorentina, per un atteggiamento ritenuto sopra le righe. Tutto in chiusura di una prima frazione di gioco tutto sommato tranquilla.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace...

Stretta Trump sui migranti, si riduce crescita popolazione...

Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky:...

Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio:...

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di...

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in...

Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati...

“No ai maranza nel mio ristorante”, il divieto...

Incidente aereo in Colombia, morto il cantante Yeison...

Iran, Papa all’Angelus: “Si coltivi con pazienza dialogo...