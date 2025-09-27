News

Usa, media: ex gestore fondo Soros Howard arrestato per traffico sessuale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’ex finanziere statunitense Howard Rubin – ex trader obbligazionario per Merrill Lynch, Bear Stearns e Soros Fund Management – è stato arrestato con l’accusa di traffico sessuale insieme alla sua ex assistente Jennifer Powers. Sono accusati di aver sfruttato e aggredito decine di donne, tra cui ex modelle di Playboy, nel loro attico a New York in una stanza insonorizzata descritta nei documenti giudiziari come "The Dungeon". Lo riportano vari media americani. Secondo l’accusa, il 70enne Rubin e Powers hanno reclutato donne tra il 2009 e il 2019 inducendole a recarsi a New York in cambio di denaro, facendole consumare droghe o alcol e costringendole a subire atti sessuali e fisici senza il loro consenso, causando traumi psicologici e lesioni fisiche. I pubblici ministeri hanno indicato che Rubin e Powers hanno speso oltre un milione di dollari per organizzare gli incontri, gestire la stanza insonorizzata e reclutare le vittime, imponendo accordi di non divulgazione. Rubin è stato arrestato a Fairfield, Connecticut, mentre Powers a Southlake, Texas. Se condannati, potrebbero affrontare una pena minima obbligatoria di 15 anni, fino all’ergastolo. La coppia era già stata citata in giudizio nel 2017 per traffico sessuale, ma era stata ritenuta non colpevole; il caso è attualmente in appello.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Unomattina, le risposte sui gay e le polemiche....

Corteo pro Palestina a Torino, scontri sulla strada...

Verissimo, Raimondo Todaro e la separazione da Francesca...

Cure palliative, accordo Osservatorio Liuc Business e Fondazione...

Ucraina accusa: “Drone da Ungheria ha sconfinato”. Budapest:...

Serie A, Como-Cremonese 1-1

Mercedesz Henger a Verissimo, diventerà mamma di una...

Houellebecq a tutto campo: “Non capisco Macron, Occidente...

Operazione rinviata per sciopero, Siaarti: “No anestesista capro...

Sesso, un italiano su 3 tradisce. Oltre uno...