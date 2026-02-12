News

Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

by Adnkronos
La Camera sfida Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. A fare la differenza sono stati, secondo quanto riporta la Cnn, sei voti repubblicani. I voti a favore sono stati 219 contro i 211 contrari.  

 

Il presidente americano aveva già minacciato ritorsioni sul social Truth per chi avesse votato contro. “La pagheranno alle elezioni, anche alle primarie” ha scritto, precisando che il vero ruolo dei dazi è dare maggiore sicurezza al Paese “visto che basta nominarli per spaventare gli altri e accettare le nostre richieste”.  

