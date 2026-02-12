News

Balotelli vittima di razzismo in Arabia: “Ora basta”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
“Adesso basta”. Mario Balotelli vittima di razzismo in campo. L’attaccante, che dall’inizio dell’anno gioca nella Serie B dell’Arabia Saudita con l’Al-Ittifaq FC, su Instagram denuncia gli insulti ricevuti durante l’ultimo match. “Durante la partita di oggi sono stato insultato più volte. ‘Uh uh uh, vai a mangiare una banana’… Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel calcio o nella società. Questo tipo di comportamento non può essere considerato normale, tollerato o ignorato. Parlo perché ci sia consapevolezza, non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno subito una cosa del genere. Quando è troppo, è troppo”, scrive su Instagram. “Io -aggiunge- da sempre condanno il razzismo, non me l’aspettavo qui. Spero vengano presi provvedimenti seri per evitare che questo si ripeta”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Usa, la Camera sfida Trump e vota per...

Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in...

Kim Jong-un pronto a ‘incoronare’ la figlia futura...

Appalti, Assorup lancia la ‘campagna elettorale della competenza’

“Russia tenta di bloccare WhatsApp”: la denuncia di...

Ue, la sfida della competitività: oggi il summit...

Maltempo, allerta meteo arancione oggi su Calabria e...

Milano Cortina, slittino magico: Italia fa doppietta d’oro

Migranti, via libera del governo al ddl: dal...

Iran, Trump vede Netanyahu e insiste su negoziati:...