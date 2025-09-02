News

Us Open, Alcaraz stringe la mano a… baby Musetti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz saluta… baby Musetti. Momento dolce agli Us Open 2025, con il tennista spagnolo, atteso oggi, martedì 2 settembre, dal match degli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka, che ha incrociato il figlio dell'azzurro sui campi d'allenamento dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica. Sceso in campo per allenarsi, Alcaraz ha incrociato Ludovico, nato nel 2024 dall'unione tra Musetti e la compagna Veronica Confalonieri, portato in braccio dal padre di Lorenzo. Il numero dieci del mondo, che sfiderà Sinner nel derby azzurro dei quarti di finale, è infatti a New York accompagnato dalla famiglia. Alcaraz ha subito sorriso al bambino, stringendogli la mano in un affettuoso, ricevendo per tutta risposta il sorriso di Ludovico.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al...

Laura Pausini, l’appello all’Ue: “Intelligenza artificiale non può...

Cinema, in Molise un intero paese protagonista di...

Violenza sulle donne, Coop e Fondazione Cecchettin insieme...

Sinner, quando gioca il derby con Musetti? Data...

Costa d’Avorio, al via progetto Ferrero-Save the children...

Drake a Milano e a sorpresa sul palco...

Ucraina, Putin: “Russia minaccia per l’Europa? Non vogliamo...

Prova a rubare dal borsone di Sinner, Jannik...

Christian Vieri si prepara al padel… tra manicure...