Ue-Cina, von der Leyen: “Riequilibrare relazioni”. Xi: “Bisogna fare scelta giusta”

Ursula von der Leyen vola in Cina per incontrare il leader Xi Jinping. "In questi 50 anni la cooperazione è cresciuta in termini di profondità e di portata. E sia l'Europa che la Cina sono profondamente cambiate", ha detto la presidente della Commissione europea a Pechino per il summit per i '50 anni di legami tra Europa e Cina'. Oggi l'Europa e il gigante asiatico "sono due delle tre maggiori potenze economiche e commerciali al mondo. E le nostre relazioni sono tra le più importanti e significative al mondo – ha affermato – I nostri scambi bilaterali di beni superano i due miliardi di euro al giorno. L'Europa ha sostenuto per decenni lo sviluppo economico della Cina e continua a farlo. Ma, con l'approfondirsi della nostra cooperazione, si sono anche accentuati gli squilibri". E, ha rimarcato, "è essenziale riequilibrare le nostre relazioni bilaterali". Perché, ha osservato, "per essere sostenibili le relazioni devono essere di vantaggio reciproco" e per questo "è fondamentale che la Cina e l'Europa riconoscano le rispettive preoccupazioni e propongano soluzioni concrete". "Sui temi cruciali del cambiamento climatico e della tutela dell'ambiente, abbiamo un'agenda positiva – ha proseguito von der Leyen – Condividiamo un impegno forte per l'Accordo di Parigi e la sua piena attuazione e lavoreremo insieme per il successo della Cop30". "Presidente Xi – ha concluso nelle prime dichiarazioni – i prossimi 50 anni delle nostre relazioni sono da scrivere. È un'occasione per riequilibrare i nostri rapporti per la popolazione della Cina e quella dell'Europa". "Grazie, presidente Xi, per ospitarci a Pechino – ha poi scritto su X von der Leyen – Le nostre relazioni sono importanti a livello globale e deve funzionare per entrambe le parti, per le nostre popolazioni, per le nostre aziende". Fare la "scelta strategica giusta", lavorare per "rafforzare la comunicazione e la fiducia", per "approfondire la cooperazione" in "una situazione internazionale più difficile e complessa" per "garantire maggiore stabilità e certezza al mondo con relazioni stabili e solide" tra Cina e Ue. Sono i punti trasmessi dal leader cinese, Xi Jinping, in risposta alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, a Pechino per il summit Ue-Cina. "Di fronte a una trasformazione accelerata a livello globale, che non si vedeva da un secolo, e di fronte a un mondo in continua evoluzione e turbolento, i dirigenti cinesi ed europei devono ancora una volta dimostrare visione e leadership e fare la giusta scelta strategica", ha detto il leader cinese, che – secondo le dichiarazioni diffuse dall'agenzia ufficiale cinese Xinhua – ha evidenziato come le relazioni tra Cina e Ue siano arrivate a "un altro punto cruciale nella storia". Xi ha insistito su "rispetto", ricerca di "punti comuni" pur nelle "differenze" e su "apertura" e "cooperazione". Anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha detto al leader cinese Xi Jinping di auspicare "progressi concreti" sul commercio. "L'Ue resta impegnata ad approfondire la nostra partnership bilaterale, con progressi concreti nell'affrontare le preoccupazioni con rispetto, buona volontà e onestà – ha detto Costa a Pechino per il summit Ue-Cina – Abbiamo bisogno di progressi concreti sulle questioni relative a commercio ed economia. Entrambi vogliamo che le nostre relazioni siano equilibrate, reciproche e con vantaggi reciproci". —internazionale/[email protected] (Web Info)