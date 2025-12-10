Ucraina, Starlink: “Soldati di Kiev salvi grazie alla nostra tecnologia”

(Adnkronos) –

Starlink continua a supportare e salvare ogni giorno la vita di soldati e civili ucraini. Dopo l’invasione russa nel 2022, la tecnologia di Elon Musk è infatti diventata uno strumento fondamentale per la salvezza di tanti soldati ucraini, nonostante i continui tentativi di attacchi informatici per interrompere le comunicazioni. Lo riferisce una nota di Starlink, che cita un caso raccontato da Eric Gleba, medico militare della 128ª Brigata Transcarpatica d’Assalto Separato in Montagna, uno dei soccorritori medici ucraini di maggior successo in prima linea, avendo fino ad oggi salvato, grazie soprattutto a Starlink, oltre 1.000 soldati feriti al fronte.

Come raccontato anche su Facebook, Gleba una volta è riuscito a salvare 7 commilitoni che si trovavano in una zona a sole 4-5 miglia da una postazione di soldati russi che, per impedirne il salvataggio, usavano apparecchiature per disturbare le comunicazioni, rendendo così impossibile contattare il quartier generale per chiedere aiuto e coordinare le operazioni di soccorso. Nonostante questo Eric, avendo con sé un kit Starlink, ha potuto mantenere costantemente le comunicazioni attive e coordinare l’intervento dei soccorsi che hanno potuto trarre in salvo tutti e 7 i soldati e trasferirli in un luogo sicuro per le cure.

Oltre a fornire ai soldati ucraini accesso a Internet nelle zone operative dei combattimenti, Starlink grazie al servizio Direct to Cell attivato nelle scorse settimane per 22 milioni di abbonati in Ucraina, permette loro di rimanere in contatto anche con le loro famiglie utilizzando solamente il telefono e senza bisogno di apparecchiature aggiuntive. Starlink si è dimostrata ancora una volta non solo una tecnologia profondamente trasformativa per la vita di tante persone in tutto il mondo, ma anche una vera e propria tecnologia “salvavita”, come dimostrato da storie come quella di Eric.

Ci sono numerose storie di come Starlink abbia salvato vite garantendo accesso a Internet a una singola persona o assicurando soccorsi in caso di calamità naturali a intere regioni. Tuttavia, in tempo di guerra, mantenere comunicazioni affidabili e costanti è un vero e proprio stress test. Starlink potrebbe non essere stata progettata pensando all’assistenza durante un conflitto, ma è diventata di vitale importanza per tante persone anche colpite dalla guerra.

Lo stesso Elon Musk, quando nel 2024 annunciò l’autorizzazione della Federal Communications Commission (Fcc) per i test direct-to-cell, dichiarò: “La connettività Starlink direttamente dai nostri satelliti ai telefoni cellulari sarà di fondamentale importanza e salverà molte vite in caso di disastri naturali o causati dall’uomo”

