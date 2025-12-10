News

Pogba, dal calcio al… deserto: investe nelle corse di cammelli

by Adnkronos
Paul Pogba investe nelle corse di cammelli. L’ex centrocampista della Juventus, oggi al Monaco, è diventato azionista dell’Al Haboob, società professionistica saudita di corse di cammelli. L’obiettivo di Pogba è “portare questo sport a un livello mondiale”, in primis attraverso investimenti significativi, calcolando che gli animali più competitivi possono essere venduti anche a milioni di euro. 

“Possedere un giorno il cammello più costoso del mondo sarebbe un bellissimo momento che chiude un cerchio: qualcosa di divertente, qualcosa di significativo e qualcosa che mi entusiasma”, ha detto Pogba alla BBC, “forse un giorno riusciremo a realizzarlo”. 

Nonostante in passato le corse di cammelli siano state fortemente criticate per le condizioni degli animali, con standard di benessere molto bassi, l’AlUla Camel Cup, la maggiore competizione di questo sport che si compone di 16 gare, ha visto crescere il proprio montepremi, salito a 6,4 milioni di dollari. Inoltre sono stati introdotti fantini robot, dotati di tracciamento GPS. 

“Ho guardato un bel po’ di gare su YouTube e ho passato il tempo libero a fare ricerche per capirne tecniche e strategie”, ha spiegato Pogba, “e ciò che mi ha colpito è quanta dedizione richieda questo sport da parte di tutti i soggetti coinvolti. In fin dei conti, lo sport è sport. Richiede cuore, sacrificio e lavoro di squadra”. 

 

sport

