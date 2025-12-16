News

Truffe ad anziani, blitz carabinieri in tutta Italia: 21 arresti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Genova, su delega della procura di Napoli, dalle prime ore di questa mattina, stanno conducendo una vasta operazione su tutto il territorio nazionale, volta a smantellare un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani. In particolare, i carabinieri stanno eseguendo 21 misure cautelari emesse dal tribunale del capoluogo campano su richiesta della locale procura. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Attentato Bondi Beach, autorità confermano matrice jihadista

Scala, giochi e Olimpiadi: micro-misure e non solo...

Barista accoltellato e ucciso a Sarezzo: arrestato un...

Elon Musk, il patrimonio sfonda il tetto dei...

Ucraina, Meloni a Berlino con i leader europei:...

Maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in...

Imu, ultimo giorno per il pagamento del saldo:...

Ucraina-Russia, Trump: “Ho parlato con Putin. Mai così...

Anche il generale Camporini lascia ‘Limes’: “Non difende...

Da Barachini ad Anna Falchi, 500 ospiti per...