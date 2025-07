Tour de France, oggi 18esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Diciottesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, giovedì 24 luglio, dopo la tappa di ieri in cui, sull'arrivo sprint di Valence ha vinto in volata l'azzurro Jonathan Milan, con Tadej Pogacar che è rimasto in maglia gialla. I ciclisti percorreranno 171,5 chilometri partendo da Vif, nella regione dell'Isere, e arrivando a Courchevel, in Savoia. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming. Il Tour de France riparte con la sua tappa 'regina, una frazione per gli scalatori che può essere importante per la classifica generale. La tappa comprende un totale di 171,5 chilometri e parte da Vif per arrivare a Courchevel, dopo aver affrontato tre scalate hors categorie. La prima sarà quella del Col du Glandon, 21,7 km al 5,1%, poi toccherà al leggendario Col de la Madeleine, uno dei luoghi iconici della Grande Boucle. La scalata in questo caso sarà di 19,2 km al 7,9% di pendenza. Infine il gruppo raggiungerà il Col de la Loze, una salita di 26,4 chilometri con una pendenza media al 6,5%, dove è posto il traguardo. In totale i corridori affronteranno un dislivello di 5450 metri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La diciottesima tappa di oggi, domenica 20 luglio, inizierà intorno alle 12.10, con l'arrivo previsto alle 17.12. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. —[email protected] (Web Info)