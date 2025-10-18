Torino-Napoli 1-0, Simeone stende Conte e ferma gli azzurri

(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli 1-0 nell'anticipo della settima giornata della Serie A, oggi 18 ottobre 2025. I granata si impongono grazie al gol di Simeone, ex di turno, a segno al 32'. I campioni d'Italia rimangono a 15 punti, in attesa dei match delle altre big. Respira il Torino, che sale a quota 8. Il Napoli va al tappeto in una giornata caratterizzata dall'emergenza. Conte ritrova Buongiorno e Politano per la panchina, ma perde McTominay e Hojlund per infortunio. Gli azzurri faticano a ingranare e rischiano grosso al 15', quando Vlasic conclude la percussione centrando il palo. Il Napoli risponde al 23' con il primo lampo di De Bruyne, che sfiora il montante con un destro delizioso. Il Toro sfonda al 32'. Simeone si ritrova il pallone tra i piedi nell'area partenopea e buca Milinkovic-Savic: 1-0. Il Napoli sbanda e al 35' offre spazi invitanti alla ripartenza granata: serve l'uscita disperata del portiere per arginare Pedersen. Il Napoli non decolla e prima dell'intervallo non produce reali occasioni: Israel deve uscire per frenare Spinazzola nell'unica situazione pericolosa per la porta granata. Il copione cambia parzialmente nella ripresa, che il Torino apre con aggressività facendosi vivo in avanti prima con Casadei e poi con Adams. Il Napoli prova ad alzare i giri, ma Israel si trova a sbrigare soprattutto ordinaria amministrazione: il tiro di Spinazzola al 52' e il colpo di testa di Anguissa al 61' non sono minacce reali. E' diverso quando la palla finisce tra i piedi di De Bruyne, che al 68' sfiora il palo e il pareggio. La pressione della squadra di Conte aumenta nel finale. All'82' un cross di Spinazzola, deviato, sta per diventare letale: serve il salvataggio di Coco sulla linea. All'88' chance sui piedi di Elmas. Il suggerimento di Spinazzola viene vanificato con una conclusione sgangherata, palla alle stelle. Brivido e beffa nel finale: Lang trova l'1-1 al 96' dopo il palo di Politano, ma il Var annulla tutto. Fuorigioco e Napoli al tappeto.

