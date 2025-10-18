News

“Accelerare rimpatri in Afghanistan”, la richiesta di 20 Paesi all’Ue: c’è anche l’Italia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Venti Paesi europei, in testa Germania e Belgio ma anche Italia, hanno chiesto all'Ue di accelerare le procedure di espulsione dei cittadini afghani senza permesso di soggiorno, nonostante gli avvertimenti delle Nazioni Unite sul grave pericolo a cui vanno incontro al loro ritorno sotto il regime dei talebani. L'appello è stato lanciato in particolare dal ministro belga per l'Asilo e la Migrazione, Anneleen Van Bossuyt, incaricata di presentare una lettera al suo omologo nell'Unione Europea, il commissario Magnus Brunner, in cui i paesi firmatari esortano la Commissione ad adottare "misure concrete per facilitare il ritorno volontario e forzato dei cittadini afghani che non hanno diritto legale di soggiorno nell'Ue, e in particolare di quelli che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico". Gli altri paesi firmatari sono Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Slovacchia, Svezia, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. Anche la Norvegia, che non è membro dell'Ue ma appartiene allo spazio Schengen e collabora con l'agenzia dell'Ue per l'asilo, ha firmato il documento.  
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Attentato a Ranucci, nuovo sopralluogo: al vaglio le...

Bomba day a Verona, domenica chiuse A4 e...

Rune, lacrime a Stoccolma: abbandona il campo per...

Gaza, Netanyahu: “Valico di Rafah resterà chiuso fino...

StatisticAll2025, Camisasca (Istat): “Pa punti su formazione per...

Balivo, il caso delle scarpe usate su vinted....

Carolina Marconi: “Tre aborti, il percorso con la...

Attentato a Ranucci, il giornalista: “Commosso da grande...

E’ morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e...

Cancro seno iniziale Her2+, con anticorpo farmaco-coniugato -53%...