Tony Effe compie 34 anni, Giulia De Lellis: “Auguri amore della mia vita”

(Adnkronos) –

Tony Effe spegne oggi, sabato 17 maggio, 34 candeline. Per il rapper romano si tratta di un compleanno speciale: tra pochi mesi diventerà papà, di una femminuccia. A celebrarlo con una dolce dedica sui social è stata la compagna e futura mamma Giulia De Lellis, che ha condiviso una serie di storie su Instagram. "L'amore della mia vita", scrive Giulia De Lellis condividendo una foto di Tony Effe con tre ciucci rosa tra le labbra. "34 giri intorno al sole, oggi", continua a scrivere l'influencer che a seguire posta una citazione tratta da 'Fiore di maggio' di Fabio Concato: "E quel sole ce l’hai dentro al cuore", a suggellare il legame sempre più profondo tra i due.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato da poche settimane la gravidanza. Lo scorso 2 maggio, l’influencer ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono con il pancione, scatti insieme al rapper con la scritta "mamma e papà". Il post, accompagnato dalla didascalia rivolta proprio a Tony Effe, ha rivelato il sesso della nascitura e il nome scelto, sarà una femminuccia e si chiamerà Priscilla. Il rapper ha contestualmente pubblicato una foto che lo ritrae sommerso da pannolini per bambini e con le mani in faccia in segno di ironica disperazione. —[email protected] (Web Info)