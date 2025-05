Sinner, troppa tensione: mamma Siglinde lascia il Centrale e passeggia per il Foro

(Adnkronos) –

Troppa tensione, durante gli Internazionali d'Italia 2025, per la madre di Jannik Sinner. Dopo il primo set perso dal tennista azzurro, con il risultato di 6-1, nella semifinale del Masters 1000 di Roma giocata contro Tommy Paul, mamma Siglinde non ce l'ha fatta a reggere l'agitazione della partita. Presente sugli spalti del Centrale, la donnasi è infatti alzata ed è andata a farsi una passeggiata per le strade del Foro Italico, perdendosi dunque la rimonta con cui il figlio ha battuto l'americano e conquistato la finale. La donna ha poi rivelato che non segue mai le partite di Sinner dal vivo, preferendo vederle dalla televisione. Un approccio più 'emotivo' rispetto, ad esempio, a quello del marito, papà Hanspeter, che è invece rimasto sugli spalti per l'intera durata del match. Ora Sinner è atteso dalla finale degli Internazionali d'Italia, in programma domenica 18 maggio, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero tre del mondo.