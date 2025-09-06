News

‘Tana’ per Sinner, fallisce l’agguato a coach Cahill

by Adnkronos
(Adnkronos) – Tana per Jannik Sinner agli US Open 2025. L'azzurro, che domani nella finale del torneo affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz, nelle 2 settimane a New York è stato protagonista di una serie di siparietti con il suo team. Gli 'agguati' all'osteopata Andrea Cipolla sono stati documentati ampiamente nelle sedute di riscaldamento prima delle partite. Ora, su X rimbalza il video dell'ultima 'performance' di Sinner, che prova a beffare il coach Darren Cahill.   L'azzurro si apposta dietro una colonna in attesa probabilmente di saltar fuori al passaggio dell'allenatore australiano. Il piano del numero 1 del mondo, però, naufraga miseramente. Cahill si accorge del maldestro tentativo, niente blitz. Sinner rimandato come giocatore di nascondino.  —[email protected] (Web Info)

