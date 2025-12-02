News

Tajani: “Parole Cavo Dragone? Tempesta in un bicchiere d’acqua”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “È una dichiarazione fatta al Financial Times, un’affermazione di fatto che ha creato più clamore rispetto al vero contenuto delle sue parole”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Alis, commentando le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. “Lui ha detto che dobbiamo avere una posizione attiva nel proteggere la Nato, l’Europa e l’Occidente da eventuali attacchi: mi sembra una tempesta in un bicchiere d’acqua”, ha chiosato.  

Inoltre, “bisogna vedere bene le parole che ha detto in inglese, non la loro traduzione italiana” Insomma, “bisogna essere prudenti non ne farei un caso” perché una “difesa proattiva” è un modo di “prevenire gli attacchi” non significa invece “fare attacchi preventivi”, ha spiegato Tajani. 

