Nuova Megaevoluzione “Z”: MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione – Il video

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato oggi la scoperta di MegaLucario Z, una nuova forma che apparirà nell’espansione Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. Questa rivelazione consolida la linea evolutiva dei Pokémon megaevoluti Z, caratterizzati da un notevole aumento di potere che li classifica oltre le megaevoluzioni standard. MegaLucario Z si distingue per la lunga pelliccia intorno al collo e alla vita e una coda biforcuta, che, sebbene ne celino i movimenti rapidi, possono aiutare a disorientare gli avversari. Parti del corpo, come gli stinchi e il dorso delle mani, si sono indurite grazie all’energia d’acciaio, consentendo al Pokémon di sferrare colpi potenziati.

Il nuovo Pokémon, classificato come Pokémon Aura di Tipo Lotta/Acciaio, presenta dinamiche di combattimento che privilegiano l’attacco rapido a scapito della resistenza. I Pokémon megaevoluti Z, infatti: “Impiegano meno tempo per sferrare le proprie mosse, ma consumano l’energia mega molto più rapidamente; questo li rende inadatti a lottare per periodi prolungati di tempo, ma una buona opzione quando si vuole concludere uno scontro il prima possibile.” MegaLucario Z ha un’altezza di 1,3 m e un peso di 49,4 kg.

La sua forma base, MegaLucario, comparirà invece nel gioco Leggende Pokémon: Z-A. Un video di approfondimento sulle ultime informazioni relative all’espansione è disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale:

Contestualmente all’annuncio della nuova megaevoluzione, è stata resa disponibile una missione secondaria extra in Leggende Pokémon: Z-A. A partire da oggi, gli Allenatori possono ricevere la Mewtwoite X e la Mewtwoite Y (le Megapietre necessarie per MegaMewtwo) tramite la funzione Dono Segreto nelle versioni Leggende Pokémon: Z-A e Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition. Una volta acquisite, le Megapietre attiveranno la missione extra di Mewtwo. Stando a quanto afferma l’azienda:”A quanto pare, se i giocatori visitano il Caffè Elisio e scendono a esplorare le aree più nascoste dei Laboratori Elisio, alcuni sistemi reagiranno alla presenza delle Megapietre e si riattiveranno.”

Il completamento di questa missione permetterà ai giocatori di aggiungere il Pokémon leggendario Mewtwo alla propria squadra.I contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione saranno disponibili dal 10 dicembre 2025 su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.

