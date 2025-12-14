News

Sydney, chi è uno dei killer: identificato attentatore Bondi Beach

by Adnkronos
(Adnkronos) – Si chiama Naveed Akram uno dei due attentatori che oggi, 14 dicembre, hanno compiuto una strage a Bondi Beach, a Sydney, uccidendo almeno 11 persone. Le vittime in totale sono 12 perché uno dei due terroristi è stato ucciso. L’altro è gravemente ferito. L’emittente australiana Abc fornisce il nome di uno dei due killer, senza specificare se l’uomo sia deceduto. La casa del 25enne Naveed Akram, secondo fonti delle forze dell’ordine, è a Sydney, nel quartiere di Bonnyrigg, dove la polizia ha compiuto un raid nelle ore successive alla sparatoria. Su Facebook, il nome Naveed Akram è associato ad uno studente che ha frequentato un istituto islamico a Sydney 

internazionale/esteri

