News

Supercoppa, oggi Napoli-Bologna – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Napoli e Bologna in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre – in diretta tv e streaming – i partenopei sfidano i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo. 

Le due squadre torneranno in campo per la 17esima giornata di Serie A: il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, il Bologna ospiterà il Sassuolo. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare...

Panettone o pandoro? La scelta è anche una...

È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai

Staminali, l’esperto: “Cellule dentali risorsa preziosa per terapie...

“Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi”, l’annuncio del...

Negozi chiusi nelle feste comandate, Centinaio rilancia: “Cerchiamo...

Mattarella firma cinque decreti di grazia: chi sono...

Dazi Cina contro la Ue, Pechino colpisce latte...

È morto Chris Rea, la voce di ‘Driving...

Corpi scambiati in ospedale nel Pisano, genitori vegliano...