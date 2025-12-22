Ancora dazi contro l’Europa, questa volta cinesi

I dazi di Donald Trump ancora bruciano, con ricadute ancora difficili da calcolare, mentre l’accordo con il Paesi Mercosur viene rimandato a tempi migliori. E ora arrivano anche i dazi cinesi sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari dall’Unione europea. Non è certo una fase facile per la politica commerciale del Vecchio Continente.
