Ancora dazi contro l’Europa, questa volta cinesi

I dazi di Donald Trump ancora bruciano, con ricadute ancora difficili da calcolare, mentre l’accordo con il Paesi Mercosur viene rimandato a tempi migliori. E ora arrivano anche i dazi cinesi sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari dall’Unione europea. Non è certo una fase facile per la politica commerciale del Vecchio Continente.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

