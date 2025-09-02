News

Sudan, frana spazza via villaggio nel Darfur: oltre mille morti, un solo sopravvissuto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Oltre mille persone hanno perso la vita a causa di una frana che ha spazzato via il villaggio di Tarasin sui monti MarrahMarrah nel Darfur centrale, nel Sudan. Lo ha affermato il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito in una nota. "Le prime informazioni indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille persone. Solo una persona è sopravvissuta", si legge nel comunicato. Il villaggio è stato "completamente raso al suolo", ha affermato il gruppo, chiedendo aiuto alle Nazioni Unite e ai gruppi umanitari internazionali per recuperare i corpi. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Schianto lungo la circonvallazione a Palermo, due morti

Cina-Russia, Putin a Xi: “Relazioni a livelli senza...

Alfa trionfa al Power Hits Estate 2025

Alcaraz-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv...

Djokovic-Fritz: orario, precedenti e dove vederla in tv...

Vuelta, oggi la decima tappa: orario, percorso e...

Eurobasket 2025, oggi Italia-Spagna: orario e dove vederla...

Sinner lo batte, Bublik a fine partita: “Io...

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza,...

Sinner, la vendetta è servita: annienta Bublik e...