Spray al peperoncino in discoteca, caos e ragazzi in fuga

(Adnkronos) – Panico, ressa e fuggi fuggi da una discoteca di Ripalimosani, vicino Campobasso, dove intorno all’una, nel momento di massima affluenza, due giovani tunisini hanno spruzzato spray urticante tra la folla, scatenando il panico tra centinaia di ragazzi, in gran parte minorenni, che stavano partecipando a una festa di Carnevale.

Fortunatamente le vie di fuga e le uscite di sicurezza hanno garantito l’uscita in sicurezza per le centinaia di giovani presenti nel locale. Lo spray al peperoncino sarebbe stato spruzzato contro alcune ragazzine che stavano ballando. Una di loro ha avvertito difficoltà respiratorie, altre hanno accusato bruciore agli occhi e tosse. In pochi istanti si è diffuso il caos, con un fuggi fuggi generale.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Ripalimosani. I sanitari hanno assistito alcuni giovani colpiti dagli effetti irritanti e altri in stato di ansia. Nel frattempo i militari della stazione di Ripalimosani, guidati dal maresciallo Christian Sceppacerqua, hanno avviato immediatamente le ricerche dei responsabili. Una pattuglia ha intercettato due giovani che si dirigevano a piedi verso Campobasso e li ha fermati all’altezza di Meca Poce.

Grazie alle indicazioni fornite dai presenti e all’abbigliamento descritto, i Carabinieri hanno accertato che si trattava dei presunti autori del gesto. Si tratta di due maggiorenni di nazionalità tunisina: uno residente a Campobasso, già destinatario di un Daspo urbano nel capoluogo, l’altro residente a Petacciato. Entrambi sono stati denunciati a piede libero e nei loro confronti è stato disposto un ulteriore Daspo valido per due anni anche per il territorio di Ripalimosani, in attesa degli sviluppi giudiziari. L’obiettivo dei due era quello di strappare catenine e oggetti di valore durante i momenti di concitazione. Alcuni ragazzi hanno già denunciato il furto di oro.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)