Milleproroghe, Ordini infermieri: “Bene emendamento su deroghe incompatibilità”

(Adnkronos) – “L’emendamento al decreto Milleproroghe a prima firma della deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari sociali Simona Loizzo, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, che estende fino al 31 dicembre 2027 la facoltà per gli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale di prestare attività professionale fuori dall’orario di servizio, derogando alle norme sull’incompatibilità, è una misura di buonsenso e un segnale di attenzione fondamentale per la tenuta del sistema”. Così in una nota la Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

“Consente, infatti – si legge – di valorizzare l’autonomia professionale e fornisce uno strumento prezioso per l’abbattimento delle liste d’attesa e il potenziamento dell’assistenza territoriale, rispondendo concretamente alla carenza di organico che affligge le strutture pubbliche. Per la Fnopi questo emendamento recepisce istanze cruciali per la categoria. L’obiettivo prioritario resta trasformare queste deroghe in riforme strutturali, a partire dall’abolizione definitiva del vincolo di esclusività, per garantire stabilità al Ssn e piena valorizzazione del ruolo infermieristico”.

