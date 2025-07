Sparatoria Manhattan, per attentatore ipotesi vendetta contro Nfl: “Non puoi andare contro di loro”

(Adnkronos) – Novità sulla sparatoria di Manhattan. L'uomo che ha sparato in un grattacielo di Manhattan nel tardo pomeriggio di lunedì 28 luglio (poco dopo mezzanotte in Italia), uccidendo quattro persone prima di togliersi la vita, era un ex giocatore di football che aveva espresso rancori nei confronti della Nfl, la National Football League, i cui uffici si trovano nell'edificio attaccato. La polizia ha identificato l'assassino come Shane Devon Tamura, un 27enne di Las Vegas che ha attraversato il Paese per recarsi a New York. L'uomo è morto per una ferita d'arma da fuoco autoinflitta al petto, dopo aver aperto il fuoco nell'atrio dell'edificio ed essere salito al 33° piano, dove ha continuato a sparare. La polizia ha dichiarato che Tamura aveva una “storia di salute mentale documentata”, ma che sta ancora indagando sui motivi dell'attacco. L'Fbi ha dichiarato che i primi controlli dei sistemi interni “non hanno ancora rivelato alcuna informazione” sull'uomo. Come ricostruito dalla Cnn, Tamura aveva in tasca un biglietto d'addio in cui affermava di soffrire di Cte, una malattia cerebrale legata a un trauma cranico. Nel biglietto chiedeva che il suo cervello fosse studiato e scriveva: “Non puoi andare contro la Nfl, ti schiacceranno”.

Tamura ha praticato football a livello agonistico in gioventù e la Cte è comunemente associata ai giocatori

: gli studi dimostrano che i colpi ripetuti alla testa possono provocare la malattia. Da qui un possibile legame con la sparatoria, visto che gli uffici della Nfl si trovano al quinto piano della torre di uffici che Tamura ha attaccato. Dopo aver aperto il fuoco nell'atrio, secondo un funzionario delle forze dell'ordine Tamura sarebbe salito su un ascensore con un fucile d'assalto M4. La polizia ha trovato nella sua auto anche un revolver carico, una custodia per fucile, munizioni, caricatori, uno zaino e farmaci prescritti. Non sono stati trovati esplosivi. Tamura aveva la licenza di portare un'arma nascosta nello Stato del Nevada. —internazionale/[email protected] (Web Info)