“Sparate alla Meloni”, la scritta choc a Prato

'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia).  "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città – afferma in una nota La Porta, candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali – È un atto vergognoso che condanniamo con forza. Fratelli d’Italia non si fa certo intimidire da vigliacchi anonimi che incitano alla violenza contro il presidente del Consiglio; questa violenza è frutto di politiche cittadine di sinistra permissive e lassiste che per troppo hanno sottovalutato ogni forma di criminalità. Riporteremo la legalità a Prato e non abbasseremo la guardia, sarà il mio primo impegno da consigliere regionale". —[email protected] (Web Info)

