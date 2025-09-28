News

Azzurri campioni del mondo, Mattarella: “Vittoria meritata, vi aspetto al Quirinale”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Julio Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria – ha detto il Capo dello Stato -. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi".  Il Quirinale si è messo in contatto col presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, per far pervenire alla Federazione, alla squadra e allo staff i rallegramenti del Capo dello Stato.  —[email protected] (Web Info)

