Sinona Cinà, folla ai funerali: l’omaggio delle compagne di squadra

(Adnkronos) – In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l'ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria.  Gremito l'interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano le compagne di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona).  Evidente la commozione dell'intero paese. Per oggi, il sindaco Pietro Puccio ha proclamato una giornata di lutto cittadino. —[email protected] (Web Info)

