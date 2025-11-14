News

“Sinner un carrarmato, Alcaraz di sinistra”, le pagelle di Cacciari

by Adnkronos

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz di sinistra e Jannik Sinner un carrarmato. E’ il giudizio di Massimo Cacciari sui due dominatori del tennis impegnati nelle Atp Finals. Sinner e Alcaraz sembrano destinati a sfidarsi anche nell’epilogo del torneo in corso a Torino. Lo spagnolo è sicuro di chiudere il 2025 come numero 1 del mondo, l’azzurro punta all’ennesimo trionfo in un’annata che gli ha regalato Wimbledon e Australian Open. 

Chi tra i due ha un gioco più di sinistra? “Sicuramente Alcaraz, Sinner è un carrarmato…”, dice Cacciari a Un giorno da pecora su Rai Radio1. Su campo da tennis, “Alcaraz potrebbe rappresentare quel tipo di sinistra che piacere a me, inventiva, estro, creativa, giovane e ironica”. Sinner sul campo è un po’ come Giorgia Meloni in politica? “No – risponde Cacciari -: Jannik è un fuoriclasse mondiale assoluto, la Meloni è protagonista ma solo nella politica nazionale”. 

Sinner ha già annunciato che non giocherà le finali di Coppa Davis in programma tra una settimana a Bologna. Nelle ultime ore è arrivata anche la rinuncia di Lorenzo Musetti, che dopo le Atp Finals si ferma al termine di una stagione lunghissima. “C’è proprio una differenza di epoche, una volta tutti i grandi campioni volevano giocare la Davis, ora dopo la riforma è stata declassata. Quindi direi che Sinner ha fatto bene a rinunciare e a volersi riposare”, commenta Cacciari. 

