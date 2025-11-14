Lavoro: Pagnoncelli (Ipsos) “i manager possono ricostruire fiducia e coesione in un’Italia divisa

“I manager possono ricostruire fiducia e coesione in un’Italia divisa tra percezione e realtà”. Così Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia, oggi a Napoli alla 106ª assemblea di Manageritalia. Secondo i dati Ipsos, il 74% degli italiani ritiene che il Paese stia andando nella direzione sbagliata, nonostante indicatori economici solidi. Manager e corpi intermedi possono guidare imprese e territori verso modelli più inclusivi e sostenibili, trasformando la percezione negativa in fiducia concreta.