News

Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Andrea Bocelli di nuovo insieme. Oggi, giovedì 18 settembre, il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta con Alcaraz nella finale degli Us Open e sceso al secondo posto della classifica Atp, ha invitato il tenore alla cerimonia di presentazione della sua Fondazione. I due si sono incontrati quindi a Milano dopo aver collaborato nella canzone di Bocelli 'Polvere e Gloria'. Sinner e Bocelli si sono intrattenuti per qualche minuto a parlare tra abbracci e sorrisi, con l'incontro che è stato condiviso dal tenore sul proprio profilo Instagram. "Congratulazioni", ha scritto Bocelli taggando Sinner e la sua Fondazione.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 settembre

Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami

“La Cina ha rubato i dati del cervello...

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? “Deve dare...

Brennero, Salini (Webuild): “Orgogliosi di contribuire a mobilità...

Champions League, Manchester City-Napoli – Diretta

Francia, uomo armato di machete davanti a una...

Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel...

Malattie rare, Meloni: “Massima attenzione a quanti affrontano...

Vince premio super alla lotteria, dona tutto in...