News

Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,8 oggi 18 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Us Geological Survey (Usgs), a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area. Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. In seguito, lo Us Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 settembre

Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

“La Cina ha rubato i dati del cervello...

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? “Deve dare...

Brennero, Salini (Webuild): “Orgogliosi di contribuire a mobilità...

Champions League, Manchester City-Napoli – Diretta

Francia, uomo armato di machete davanti a una...

Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel...

Malattie rare, Meloni: “Massima attenzione a quanti affrontano...

Vince premio super alla lotteria, dona tutto in...