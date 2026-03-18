News

Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami: i complimenti di Carlos per il trionfo a Indian Wells

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz riparte da Miami. Dopo il trionfo dell’azzurro nel Masters 1000 di Indian Wells, in Florida ci sarà un nuovo capitolo del confronto tra i due dominatori del tennis mondiale. Jannik, arrivato poche ore fa a Miami, ha già iniziato ad allenarsi in vista dell’esordio nel torneo (previsto per sabato): prima dell’ultima sessione di lavoro sul cemento americano, l’azzurro ha incontrato il rivale spagnolo, salutato con un abbraccio e una stretta di mano. I due hanno scambiato qualche battuta e il numero uno del ranking Atp ci ha tenuto a fare i suoi complimenti a Sinner per il successo nel Masters 1000 di Indian Wells.  

 

I due si sono poi allenati ma la loro è stata una sessione non molto lunga, contraddistinta dalla pioggia.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Biennale Arte, incendio su tetto padiglione Serbia: nessun...

Ancona è la Capitale italiana della italiana 2028

Renzi e il melanoma: “L’ho rimosso, nessun rischio...

Pisolini pomeridiani lunghi? Ecco perché possono aumentare il...

Tumori, in Italia 1.103 studi clinici in corso:...

Bove torna al gol con il Watford, il...

Ascolti tv, la fiction Rai ‘Le libere donne’...

Maltempo Calabria, crolla muro a ridosso di una...

Maria De Filippi a sorpresa al concerto di...

Marco Giallini operato al femore, i colleghi: “Caduto...