Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami: i complimenti di Carlos per il trionfo a Indian Wells

(Adnkronos) – La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz riparte da Miami. Dopo il trionfo dell’azzurro nel Masters 1000 di Indian Wells, in Florida ci sarà un nuovo capitolo del confronto tra i due dominatori del tennis mondiale. Jannik, arrivato poche ore fa a Miami, ha già iniziato ad allenarsi in vista dell’esordio nel torneo (previsto per sabato): prima dell’ultima sessione di lavoro sul cemento americano, l’azzurro ha incontrato il rivale spagnolo, salutato con un abbraccio e una stretta di mano. I due hanno scambiato qualche battuta e il numero uno del ranking Atp ci ha tenuto a fare i suoi complimenti a Sinner per il successo nel Masters 1000 di Indian Wells.

I due si sono poi allenati ma la loro è stata una sessione non molto lunga, contraddistinta dalla pioggia.

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